Канатная дорога на ВДНХ закроется на техобслуживание

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Канатная дорога на ВДНХ закроется на техническое обслуживание в некоторые дни в апреле, мае и июне. Об этом сообщила пресс-служба парка "Орион".

Плановые работы пройдут 29 апреля, 12–13, 19–20 и 26–27 мая. Также техническое обслуживание канатной дороги запланировано на 2–3 июня.

Парк "Орион" на ВДНХ стал лауреатом национальной премии "Парки России". Кроме того, он занял первое место в категории "Парк года" в номинации "Парк развлечений". По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, там работают 10 аттракционов, а до 2030 года их число вырастет более чем в 3 раза.

Сейчас посетители парка могут посмотреть спектакли в Театре сказок и прокатиться на "Лунном экспрессе". Также популярностью пользуется канатная дорога. Она является самой длинной в столице. Кабинки поднимают посетителей на высоту 32 метра.