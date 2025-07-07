В столице благоустроят набережную Захарковского карьера

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Набережную Захарковского карьера, которая расположена на территории микрорайона СберСити в Рублево-Архангельском, благоустроят. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Специалисты уже занимаются разработкой проекта планировки данной территории (ППТ). Как сообщил Ефимов, там появится серфинг-центр площадью 30 тысяч квадратных метров, конгресс-холл площадью почти 6 тысяч "квадратов", японский сад и ландшафтный парк площадью 6,6 гектара.

Благодаря объединению паркового пространства с садом и набережной появятся несколько километров прогулочных маршрутов, в том числе возле водоема, площадь которого составляет примерно 30 гектаров.

Благоустройство территории карьера уже началось. Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская уточнила, что после проведенных работ площадь набережной составит почти 51,5 гектара.

Она добавила, что данный проект поможет обустроить общественное пространство, которое позволит горожанам активно или спокойно провести свое время. Например, будут созданы дополнительные маршруты для пешеходов и велосипедистов.

Ранее Сергей Собянин рассказывал о планах по строительству крытого всесезонного серфинг-центра на территории СберСити. В его состав будут включены пространство для серфинга, крытый пляж с детским аквапарком, термальный центр со спа и фитнесом. Окончание работ запланировано на 2028 год.

В бассейне площадью свыше 12 тысяч "квадратов" будет несколько зон, предназначенных для тренировок спортсменов. Одновременно там смогут заниматься более 90 серферов. Современное оборудование и технологии позволят создавать порядка 30 типов волн, высота которых может достигнуть двух метров.

