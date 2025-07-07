В Москве стартовал демонтаж монорельса. В настоящее время рабочие приступили к спиливанию перил. В дальнейшем они планируют снести участок путей между станциями "Выставочный центр" и "Улица Сергея Эйзенштейна".

На оставшемся пространстве будет возведен первый в России круглогодичный парк на высоте, в котором в качестве экспонатов будут представлены исторические вагоны.

Московский парк станет самым протяженным – почти 5 километров. Он свяжет 5 районов, в которых проживают свыше 300 тысяч человек, а также несколько парков – ВДНХ, Останкино, Яузу, Ботанический сад и Тимирязевский. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.