Очередь на Крымском мосту выросла до 950 машин

Фото: ТАСС/Юрий Березнюк

Около 950 автомобилей встали в очереди на Крымском мосту, сообщает телеграм-канал информационного центра объекта.

К 07:00 по московскому времени 7 июля на подъездах со стороны Тамани находились 950 транспортных средств. По предварительной информации, время ожидания в очереди составляет около трех часов.

При этом со стороны Керчи никаких очередей нет.

Ранее, вечером 5 июля, движение транспорта по мосту было временно прекращено, автомобилистов призывали сохранять спокойствие и выполнять инструкции сотрудников службы транспортной безопасности.

В очереди со стороны Тамани оказались 320 автомобилей, а со стороны Керчи – 340. Спустя несколько часов движение транспорта по Крымскому мосту полностью восстановилось.

