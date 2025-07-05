Фото: 123RF/hennessfotographer

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра о ситуации на подходах к мосту.

Автомобилистов, находящихся на мосту, призвали сохранять спокойствие и выполнять инструкции сотрудников службы транспортной безопасности.

Ранее на Крымском мосту наблюдалась очередь примерно из 400 автомобилей. Они ехали со стороны Тамани. Предварительное ожидание в очереди составляло один час. Однако со стороны Керчи перед пунктом досмотра затора не было.

До этого со стороны Кубани в республику не могли въехать около 850 машин. Они также стояли в очереди и ждали проезда по три часа, хотя о проблемах со стороны Керчи не сообщалось.