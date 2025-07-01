Около 400 автомобилей встали в очередь на Крымский мост со стороны Тамани

Фото: ТАСС/Юрий Березнюк

Около 400 автомобилей стоят в очереди на Крымском мосту со стороны Тамани, сообщает телеграм-канал Оперативного информационного центра по Крымскому мосту.

Согласно сообщению центра, на момент 04:00 по московскому времени 1 июля на подъезде к мосту со стороны Тамани находится 390 автомобилей. Предварительное ожидание в очереди – один час. При этом со стороны Керчи перед пунктом досмотра никаких очередей нет.

Масштабная очередь перед Крымским мостом также была зафиксирована 12 июня. В очереди со стороны Тамани оказались свыше 850 транспортных средств. Время ожидания доходило до трех часов.

Кроме того, движение по Крымском мосту было временно перекрыто 27 июня. Однако вскоре пункты пропуска вернулись к работе в штатном режиме.