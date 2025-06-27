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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в телеграм-канале информационного центра о ситуации на подходах к мосту.

Перекрытия вступили в силу в 00:06 по московскому времени 27 июня. Причины временных ограничений не уточняются.

Водителей попросили сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

До этого затруднения в движении автотранспорта по мосту были зафиксированы 12 июня. На въезд в Крым со стороны Кубани скопилось очередь из 850 автомобилей. Время ожидания могло достигать до трех часов.