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00:45

Транспорт

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

Фото: 123RF/hennessfotographer

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в телеграм-канале информационного центра о ситуации на подходах к мосту.

Перекрытия вступили в силу в 00:06 по московскому времени 27 июня. Причины временных ограничений не уточняются.

Водителей попросили сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

До этого затруднения в движении автотранспорта по мосту были зафиксированы 12 июня. На въезд в Крым со стороны Кубани скопилось очередь из 850 автомобилей. Время ожидания могло достигать до трех часов.

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