00:45Транспорт
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
Фото: 123RF/hennessfotographer
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в телеграм-канале информационного центра о ситуации на подходах к мосту.
Перекрытия вступили в силу в 00:06 по московскому времени 27 июня. Причины временных ограничений не уточняются.
Водителей попросили сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.
До этого затруднения в движении автотранспорта по мосту были зафиксированы 12 июня. На въезд в Крым со стороны Кубани скопилось очередь из 850 автомобилей. Время ожидания могло достигать до трех часов.