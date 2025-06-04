Песков подтвердил атаку Украины на Крымский мост

Фото: kremlin.ru

Вооруженные украинские формирования действительно совершили атаку на Крымский мост. Однако он не получил повреждений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В настоящее время мост работает в штатном режиме, добавил пресс-секретарь российского лидера. Он также обратил внимание на продолжающиеся атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирной инфраструктуре.

"Российская сторона принимает соответствующие меры предосторожности, исходя из хорошо известной и понятной сущности киевского режима", – заключил Песков.

Накануне, 3 июня, на Крымском мосту временно не осуществлялось движение транспорта. Тогда о причинах введения ограничений не уточнялось, но жителей призывали сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

В течение нескольких часов движение автотранспорта было возобновлено.

В СМИ появлялась информация, что около опоры Крымского моста тогда произошел взрыв.

