Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено

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На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта. Об этом сообщает телеграм-канал информационного центра о ситуации на подходах к мосту.

О временном перекрытии движения по мосту стало известно днем 3 июня. Водителей призывали сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

До этого затруднения в движении на Крымском мосту наблюдались в начале мая. В частности, со стороны Тамани образовалась очередь из 2 635 авто, а со стороны Керчи – из 450. Водители проводили в ожидании около 2 часов.

В Минтрансе объяснили ситуацию рекордным потоком туристов, которые собирались посетить регион во время майских праздников.