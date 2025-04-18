Трасса А-289 на Кубани перешла в управление "Автодора"

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Федеральная трасса А-289 на Кубани перешла в управление госкомпании "Автодор". Проезд по ней станет платным с 22 апреля текущего года, сообщила пресс-служба государственной компании.

Автодорогу ввели в эксплуатацию в конце 2024 года. Тогда же российское правительство издало распоряжение № 3688р "Об использовании участков автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-289 на платной основе", в связи с чем дорогу перевели на платный режим.

До этого проезд по трассе был бесплатным, поскольку работы по обустройству дороги для предоставления пользователям инфраструктурной услуги не были завершены.

К настоящему моменту на трассе оборудовали безбарьерную систему оплаты "Свободный поток", рамками с датчиками, которые формируют сумму к оплате. Кроме того, на всем протяжении установлено наружное освещение.

Трасса длиной 118,6 километра относится к категории IБ. На дороге расположены четыре полосы движения и десять развязок со съездами, которые ведут к населенным пунктам. Отмечается, что путь от Краснодара до Крымского моста по этой дороге займет не более двух часов.

Средства со взимания платы за проезд будут направлены на поддержание дороги в надлежащем состоянии, обеспечение безопасности на трассе и проведение будущих ремонтных работ. Таким образом, для этих целей не будут использоваться бюджетные средства, за счет которых планируется развивать дорожную инфраструктуру, отметили в пресс-службе.

Для постоянных пользователей трассы введут абонементы, благодаря которым можно будет сэкономить до 50% на одной поездке. Также появится программа лояльности: владельцы транспондеров T-pass могут получить скидку до 15%.

В сторону Крымского полуострова, Анапы, порта Новороссийск и обратно водители могут выбрать альтернативные маршруты. Один из них – федеральная трасса А-146 Краснодар – Верхнебаканский. Также есть дорога через станицу Новомышастовскую и Темрюк.

Подготовку всех трасс "Автодора" к весенне-летнему периоду планируется завершить до конца апреля, отметили ранее в Минтрансе РФ. Сейчас в доверительном управлении фирмы находятся более пяти тысяч километров трасс. Специалисты регулярно проверяют состояние дорожного покрытия, водоотводных сооружений, а также земельного полотна, обочин и откосов.

Для выполнения работ используется около пяти тысяч единиц спецтехники, включая 880 комбинированных дорожных машин, которые постепенно модернизируются для летнего обслуживания.