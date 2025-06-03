Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

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На Крымском мосту временно не осуществляется движение транспорта, сообщается в телеграм-канале информационного центра о ситуации на подходах к мосту.

В связи с этим водителей призвали сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

До этого затруднения в движении по мосту наблюдались в начале мая. В частности, со стороны Тамани образовалась очередь из 2 635 авто, а со стороны Керчи скопилось 450 машин. Водители проводили в ожидании около 2 часов.

В Минтрансе связали ситуацию с рекордным потоком туристов, которые собирались посетить регион во время майских праздников.