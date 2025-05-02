Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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02 мая, 07:04

Транспорт

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

Фото: 123RF/komokvm

Движение для автотранспорта по Крымскому мосту было восстановлено, об этом сообщает телеграм-канал "Крымский мост: оперативная информация".

Мост перекрывали 2 мая в 4:15 по московскому времени. Причины ограничений не уточняются.

Ранее, 1 мая, у Крымского моста образовалась очередь из более 3 тысяч автомобилей. Водители проводили в ожидании около 2 часов. В Минтрансе связали ситуацию с рекордным потоком туристов, которые собираются посетить регион во время майских праздников.

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