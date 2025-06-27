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01:47

Транспорт

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

Фото: 123RF/hennessfotographer

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает телеграм-канал информационного центра о ситуации на подходах к мосту.

О временных ограничениях движения по мосту стало известно ночью 27 июня. Водителей призывали сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

До этого затруднения в движении автотранспорта по мосту наблюдались 12 июня. На въезд в Крым со стороны Кубани скопилось очередь из 850 автомобилей.

Водители ожидали в очереди по три часа. При этом очередей перед пунктом досмотра со стороны Керчи не сформировалось.

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