Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июля, 21:19

Транспорт

Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановлено

Фото: 123RF/komokvm

Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале информационного центра о ситуации на подходах к мосту.

О проблемах в движении автотранспорта стало известно вечером 5 июля. Находящихся на мосту водителей призывали выполнять инструкции сотрудников службы транспортной безопасности.

При этом 1 июля на том же месте возникла очередь примерно из 400 автомобилей, которые ехали со стороны Тамани. Предварительное ожидание в очереди составляло один час. В то же время со стороны Керчи перед пунктом досмотра затора не было.

Ранее со стороны Кубани в республику не могли въехать около 850 машин. Они также стояли в очереди и ждали проезда по три часа. О подобных проблемах со стороны Керчи не сообщалось.

Читайте также


транспорт

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика