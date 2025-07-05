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Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале информационного центра о ситуации на подходах к мосту.

О проблемах в движении автотранспорта стало известно вечером 5 июля. Находящихся на мосту водителей призывали выполнять инструкции сотрудников службы транспортной безопасности.

При этом 1 июля на том же месте возникла очередь примерно из 400 автомобилей, которые ехали со стороны Тамани. Предварительное ожидание в очереди составляло один час. В то же время со стороны Керчи перед пунктом досмотра затора не было.

Ранее со стороны Кубани в республику не могли въехать около 850 машин. Они также стояли в очереди и ждали проезда по три часа. О подобных проблемах со стороны Керчи не сообщалось.