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Новости

05 июля, 23:30

Город

На Северном речном вокзале в Москве подходит к завершению фестиваль "Парк света"

На Северном речном вокзале в Москве подходит к завершению фестиваль "Парк света"

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На Северном речном вокзале в Москве подходит к завершению фестиваль "Парк света", который превратил огромную территорию в единую световую инсталляцию.

Организаторы вдохновились концепцией "Порт пяти морей" и разделили Северный речной вокзал на 5 тематических зон. Каждую из них посвятили одному из морей, с которыми Москва соединена водными путями: Белому, Балтийскому, Каспийскому, Азовскому и Черному.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городвидеоЕкатерина Ефимцева

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