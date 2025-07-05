05 июля, 23:30Город
На Северном речном вокзале в Москве подходит к завершению фестиваль "Парк света"
На Северном речном вокзале в Москве подходит к завершению фестиваль "Парк света", который превратил огромную территорию в единую световую инсталляцию.
Организаторы вдохновились концепцией "Порт пяти морей" и разделили Северный речной вокзал на 5 тематических зон. Каждую из них посвятили одному из морей, с которыми Москва соединена водными путями: Белому, Балтийскому, Каспийскому, Азовскому и Черному.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.