Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" прошел в саду имени Н. Э. Баумана в рамках проекта "Лето в Москве". Мероприятие приурочили ко Дню семьи, любви и верности, который в России отмечается 8 июля.

Центром программы стала ярмарка, где некоммерческие организации выставили самые разные товары. Средства от продаж направят на помощь подопечным НКО. Кроме того, в саду появилась локация "Пушистого друга", где гости смогли познакомиться с животными из московских приютов.

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