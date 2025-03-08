Полиция ликвидировала подпольное агентство по трудоустройству нянь

Полицейские пресекли деятельность подпольного агентства, которое нелегально трудоустраивало в России нянь и сиделок из стран Юго-Восточной Азии. По версии следствия, иностранки получали визы на основании поддельных договоров о преподавании, но фактически работали нянями в Москве и Санкт-Петербурге.

За 10 лет существования бизнеса в страну было незаконно ввезено около 300 человек. Организатору агентства грозит штраф и уголовная ответственность за организацию незаконной миграции, а сами няни могут быть депортированы.

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