Три фигуранта дела о нападении на "Крокус" собирались устроить теракт в Каспийске

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Три фигуранта дела о нападении на "Крокус Сити Холл" собирались устроить теракт в Каспийске. Для этого они хотели использовать самодельное взрывное устройство, пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В документах указано, что в период с ноября 2023 года по 16 марта 2024 года они незаконно приобрели, перевозили и хранили не менее двух автоматов Калашникова, пистолет Макарова и боеприпасы к ним. Затем уже после случившегося в "Крокусе" теракта злоумышленники изготовили взрывное устройство, которое они хотели активировать на набережной Каспийска.

Ранее уголовное дело о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" против 19 фигурантов было выделено в отдельное производство. В числе обвиняемых, которых это коснется, присутствуют исполнители теракта и их пособники.

Теракт в "Крокус Сити Холле" случился 22 марта 2024 года. Террористы начали стрелять по людям, а потом подожгли здание. В результате случившегося погибли 145 человек.

По данному делу арестованы 12 фигурантов – четверо нападавших, трое продавших им авто, сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, перечисливший им деньги, а также еще двое мужчин.

19 февраля Басманный суд Москвы продлил арест четырем исполнителям теракта. Судебное заседание прошло в закрытом от слушателей и СМИ режиме.

