Полиция задержала в Подмосковье треш-стримера

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Полиция задержала в подмосковном Видном блогера из Смоленской области, который проводил треш-стримы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.

Правоохранители выявили в Сети видео, на котором гражданин 2001 года рождения провоцировал женщину на унижающие ее честь и достоинство действия, заявила Волк.

Затем сотрудники полиции установили место нахождения блогера и по данному адресу во время трансляции задержали молодого человека. Его и материалы, собранные правоохранителями, были переданы в следственные органы.

В ближайшее время в отношении блогера примут необходимые меры, подытожила представитель ведомства.

Между тем летом прошлого года Владимир Путин подписал закон о запрете распространения информации, которая содержит противоправные и насильственные действия. К ней в том числе относятся треш-стримы.

Президент РФ также подписал закон о введении штрафов за распространение в интернете фото- и видеоматериалов с демонстрацией противоправных и насильственных действий. Штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, а для юрлиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.