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05 июля, 16:30

Культура

Жителям и гостям столицы рассказали, чем можно заняться на "Московском Сабантуе"

Жителям и гостям столицы рассказали, чем можно заняться на "Московском Сабантуе"

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В музее-заповеднике "Коломенское" отмечают "Московский Сабантуй". Здесь можно познакомиться с башкирской и татарской культурой, попробовать традиционные блюда и увидеть инновационные разработки, которые внедряют молодые мастера.

На площадках Сабантуя звучат народные инструменты. Многие гости отмечают особую атмосферу праздника, которая объединяет представителей разных народов, позволяет ощутить свои корни и познакомиться с культурой соседей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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