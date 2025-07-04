День семьи, любви и верности пройдет в музее-заповеднике "Царицыно" 5 июля

Фото: Московская дирекция массовых мероприятий

Ежегодный фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности, в 11-й раз пройдет в музее-заповеднике "Царицыно" 5 июля. Об этом сообщает столичный департамент культуры и московская дирекция массовых мероприятий.

Мероприятие в этом году будет посвящено советскому и российскому кино, а также героям известных отечественных кинокартин.



Программа главной сцены

Главная сцена фестиваля заработает с 12:00 и будет доступна до 22:00. Для горожан подготовили мюзиклы "Девчата" и "Покровские ворота", созданные по мотивам одноименных советских кинофильмов, а также мюзикл для всей семьи "Москва. Мир. Детство".

Гостей ждут выступления Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония", победительницы конкурса "Голос" Рагды Ханиевой и народного артиста России Николая Баскова. Затем с программой "Москва – любовь моя" выступит Российский государственный симфонический оркестр кинематографии.



Программа детской сцены

Представления на детской сцене пройдут с 12:00 до 18:00. Юных зрителей ожидают спектакли Детского музыкального театра юного актера и Московского музыкального театра для детей и юношества "На Басманной". Также выступят артисты театральной студии "Непоседы", а затем пройдет дискотека от Детского радио.



Программа мастер-классов и интерактивной зоны

В творческой зоне с 12:00 до 20:00 будут мастер-классы, где каждый сможет сделать сувенир с ромашкой – главным символом праздника. В интерактивной зоне горожан и гостей города ждут мастер-классы по футбольному фристайлу от чемпиона мира, шестикратного чемпиона России Анатолия Янчева, а также от призера и чемпиона российских турниров Александра Мельникова.

Здесь же пройдут спортивные соревнования, включая мега-боулинг, полипонг – настольный теннис на четверых игроков, гигантский баскетбол и прочие активности.



Программа лектория

Также будет доступен лекторий. Любой желающий сможет посетить экспозицию с национальными костюмами народов России "Народный стиль", на которой спикер Микаэль Ахмедов расскажет о семейных традициях народов РФ.

Желающих приглашают на лекцию от исполнительного продюсера анимационной студии "ЯРКО" Дарьи Ильиной, на примере мультсериалов "Дракошия" и "Магия безопасности с Дракошей Гошей" они узнают тонкости создания мультфильмов.

При этом гости фестиваля смогут научиться особенностям коммуникации в паре, чтобы даже в ссоре сохранять спокойствие и близость, – лекцию подготовила клинический психолог Александра Каплун.

Встречу "Великие дуэты российского кино" проведет журналист, телеведущий Александр Казакевич, а о десертах в любимых советских фильмах расскажет телеведущая Юлия Макиенко.



Фотовыставка "Москва в кадре"

Дополнительно можно будет увидеть интерактивную выставку под открытым небом, которая познакомит гостей фестиваля с теми фильмами, где Москва была одним из главных героев.

Кроме того, москвичей и гостей города ожидают кинопоказы, тематические фотозоны, съемочная киностудия и даже выставка ретроавтомобилей, предоставленных киноконцерном "Мосфильм". Вход на все мероприятия свободный.

На предстоящих выходных, с 5 по 6 июля, для гостей проекта "Лето в "Москве" подготовили различные мероприятия. На городских площадках можно будет посетить чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага".

Также в эти дни на Тверском бульваре работает летний клуб "Москва". В двух поп-арт-магазинах продают отечественные бренды одежды и ювелирные украшения.

