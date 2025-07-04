Количество бесплатных экскурсий в рамках "Лета в Москве" увеличится в два раза

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

В июне в рамках проекта "Лето в Москве" в столице стартовали бесплатные пешеходные исторические экскурсии, которые проводятся по центру города. Они приобрели большую популярность среди москвичей и туристов, поэтому их число было решено увеличить, передает портал мэра и правительства города.

Теперь вместо трех встреч, которые проводятся каждые выходные, их станет шесть. Участники получат возможность знакомиться с историей Москвы вместе с профессиональными гидами, среди которых есть и победители отраслевых премий города. Посетить такие экскурсии можно будет вплоть до 14 сентября. Для этого необходимо зарегистрироваться на них на портале Russpass.

Например, маршрут прогулки "Летняя история: От Цветного бульвара до Лубянской площади" пролегает вдоль русла реки Неглинной. Гости могут посмотреть на здания эпохи модерна, поговорить о торговых традициях Москвы, а также вспомнить известных москвичей. Экскурсоводы расскажут горожанам и туристам о событиях, происходивших на берегах реки в XIX веке, а также о купеческих династиях Фирсановых, Мамонтовых, Сандуновых. Узнать удастся и о том, где русские цари подыскивали себе невест.

Другая экскурсия носит название "Летняя история: от Гоголевского бульвара до Пушкинской площади". В ее рамках гости смогут пройти по московским бульварам и окрестностям Поварской и Патриаршей слобод. В ходе прогулки экскурсоводы покажут им, где находилось Козье болото, а также объяснят, почему его так называли.

Вместе с тем любители истории смогут отыскать адреса "русского Мюнхгаузена", посмотреть на храм, в котором венчался Александр Пушкин, и побеседовать о поэтах Серебряного века, а также узнать историю создания первого бульвара Бульварного кольца.

Также можно посетить экскурсию "Летняя история: от Чистых прудов до Лубянки", в ходе которой удастся услышать загадочные истории о столице. Участники смогут узнать, как Поганые болота превратились в Чистые пруды, где была построена Сухарева башня, а также какое отношение имеют драконы на фасаде чайного дома на Мясницкой улице к спору, который выиграл купец Перлов.

Ежедневно в городе проводится около 500 экскурсий. Комплексную поддержку в этой области предоставляет комитет по туризму. С его помощью проводится аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков. Ее организовывают в онлайн-формате. Кроме того, ведомство приглашает представителей отрасли на встречи в уникальные городские здания, которые закрыты для массового посещения.

Вместе с тем гидов учат создавать позитивное впечатление о столице у туристов. Также в целях популяризации профессии комитет проводит конкурс "Покажи Москву!".

В июле проект "Лето в Москве" предлагает насыщенную программу. Кроме крупных фестивалей, на выходных будут проходить различные мастер-классы, а на сценах выступят музыкальные и театральные коллективы для всей семьи. В частности, с 5 по 20 июля по субботам и воскресеньям Тверская площадь станет творческой мастерской под открытым небом.