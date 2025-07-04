Благотворительная ярмарка пройдет в рамках фестиваля "Город неравнодушных"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в саду имени Н. Э. Баумана в рамках проекта "Лето в Москве" 5 и 6 июля. Об этом рассказали на портале мэра и правительства столицы.

"Сердцем фестиваля уже традиционно станет благотворительная ярмарка, в которой примут участие 30 НКО столицы", – поделилась председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

На стойке фонда "Движение вверх" можно будет купить игрушки, толстовки, керамические изделия, а также обложки для паспорта с рисунками подопечных – детей с ограниченными возможностями здоровья.

Фонды "Единение" и "Творческое объединение "Круг" представят керамические изделия, которые были созданы в собственных мастерских. Организация "Образ жизни", которая опекает детей и молодых взрослых с нарушениями развития, представит игрушки, значки, сумки и украшения ручной работы.

Кардиганы и рубашки из льна, а также коврики и корзинки из джута и шерсти можно будет приобрести на стойке фонда по профилактике социально значимых заболеваний "Шаги".

"Госпиталь дикой природы" подготовил наклейки, банданы и джибитсы, а АНО "Сесен" представит славянских кукол и бижутерию из мельхиора ручной работы. Фонд "Многомама" предложит гостям украшения из бисера, натуральное мыло и изделия из эпоксидной смолы.

Кроме того, в рамках фестиваля гостей познакомят с некоммерческими организациями (НКО) и расскажут о возможностях поддержки нуждающихся. Можно будет принять участие в беспроигрышной лотерее, поддержав подопечных одного из фонда.

На фестивале заработает площадка "Зеленый маркет", где можно будет приобрести за пожертвования в благотворительном сервисе на mos.ru одежду, украшения и предметы для дома. Их представили музыканты, актеры, комики и другие знаменитости. Среди них – народная артистка России Ирина Аллегрова, стилист Влад Лисовец, участники музыкальной группы The Hatters.

Кроме того, в саду имени Баумана разместится площадка городской программы лояльности "Миллион призов". Совместно с фондами "Гольфстрим", "Дети Марии" и "Жизненный путь" для гостей фестиваля подготовили сувениры, сделанные подопечными НКО.

Все собранные средства пойдут на поддержку нуждающихся. Вход на территорию сада и участие во всех мероприятиях бесплатные. С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте.

Ранее стало известно, что окружные площадки проекта "Лето в Москве" подготовили программу до конца июля. Кроме крупных фестивалей, можно посетить различные мастер-классы и посмотреть на музыкальные и театральные коллективы, которые подготовили выступления для всей семьи.

Например, можно научиться делать оберег "Ловец солнца" или создать макет дачного дизайна в технике кукольной миниатюры.

