"Лето в Москве" и "Русское Радио" запускают передвижную студию

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

"Русское Радио" запускает передвижную студию, из которой ведущие будут выходить в эфир каждые выходные. Она будет работать в рамках проекта "Лето в Москве", сообщила пресс-служба "Русской Медиагруппы".

Запуск такой радиостудии даст гостям и жителям столицы возможность понаблюдать за тем, как работает современное радио. Эфир из этой студии будет вестись по субботам и воскресеньям с 11:00 до 19:00.

Первый эфир запланирован на 5 июля. Его проведут ведущие "Русского Радио" Макс Орлов и Максим Привалов. В этот день студия будет работать на Болотной площади. Гости площадки также смогут получить памятные призы от радиостанции. Слушателей ждет традиционный эфир и рубрики, которые ведущие проведут в соответствии с атмосферой фестиваля.

При этом переезжать студия будет раз в несколько недель. Планируется, что с Болотной площади эфиры будут также проводиться 6, 12 и 13 июля. Уже 19 и 20 июля ведущие будут работать в Ландшафтном парке "Южное Бутово". Затем 26 и 27 июля, а также 2 и 3 августа радиостудия переместится в Парк искусств "Музеон". 9, 10, 16 и 17 августа студия будет переезжать по бульварам столицы, а последней локацией проекта станет олимпийский комплекс "Лужники". Там эфиры будут проводиться 23, 24, 30 и 31 августа.

Вместе с тем 5 и 6 июля в универмаге "Лето" на площади Революции все желающие смогут примерить понравившуюся одежду и послушать лекции об уходе, красоте и моде, а также принять участие в мастер-классах и посмотреть спектакли. В частности, 5 июля с 13:00 до 14:30 пройдет лекция "Как необычные тренды XIX века превратились в посуду".