На рынках "Москва – на волне" отметят День рыбака

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Праздничная акция пройдет на рыбных рынках "Москва – на волне" в честь Дня рыбака, который состоится 13 июля, передает портал мэра и правительства столицы.

В этот день на рынках в районах Митино и Косино-Ухтомском посетители получат разово на один чек скидку до 15%. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо "поймать" картонную рыбу, количество которой ограниченно. Скидка действует до 20 июля.

Также на рынке в Митине пройдет выступление победителя профессионального турнира по рыбной ловле Юлии Маниной. Она расскажет, где в столичном регионе можно заняться рыбалкой и на какую наживку клюют рыбы. Встреча состоится в 13:00 13 июля по адресу Дубравная улица, дом 51, строение 1, этаж 3-й.

Между тем проект "Активный гражданин" и столичный департамент предпринимательства и инновационного развития предлагают жителям города принять участие в викторине, которая посвящена ярким объектам проекта "Лето в Москве". Всего в викторину включено 8 вопросов, в каждом из которых есть пять вариантов ответа с одним верным.

За правильные ответы "активные граждане" получат баллы городской программы лояльности "Миллион призов".

