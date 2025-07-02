"Активным гражданам" предлагают проверить знания о проекте "Лето в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Проект "Активный гражданин" и столичный департамент предпринимательства и инновационного развития предлагают жителям города принять участие в викторине, которая посвящена ярким объектам проекта "Лето в Москве". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В текущем сезоне на улицах можно встретить уникальные арт-павильоны проекта "Сделано в Москве". Горожанам и туристам предлагается посетить 12 точек и "Зеленый маркет" на Болотной площади, где представлены товары брендов Москвы. Например, посетители могут приобрести одежду, косметику, десерты, товары для животных и другое.

Всего в викторину включено 8 вопросов, в каждом из которых есть пять вариантов ответа с одним верным. Например, "активным гражданам" предлагается вспомнить, в виде какого известного самовара создан объект на Арбате.

Кроме того, участники смогут узнать, чему можно научиться на мастер-классах в арт-павильоне "Ракета" на улице Рождественке. Также у участников спрашивают, как называется арт-павильон со столичной косметикой и пространство, где продаются мороженое и напитки.

За правильные ответы "активные граждане" получают баллы городской программы лояльности "Миллион призов". Их можно использовать для получения товаров и услуг организаций – партнеров программы, скидок в кафе и ресторанах.

Помимо этого, ими можно пополнить карты "Тройка" и парковочный счет в приложении "Парковки России", передать на благотворительность.

Между тем 13 июля в рамках проекта "Лето в Москве" состоится масштабный костюмированный сап-фестиваль. Восьмикилометровый заплыв пройдет на Водоотводном канале с 09:00 до 12:00. Регистрация на площадке начнется в 06:30, выход на воду – в 07:30. Для обеспечения безопасности на мероприятии будут работать спасатели и сотрудники скорой помощи.

