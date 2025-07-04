Программу ко дню рождения Сергея Есенина приготовили в кинопарке "Москино"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Спектакли, концерты, лекции и мастер-классы кинематографистов пройдут в кинопарке "Москино" в грядущие выходные, 5 и 6 июля, в рамках празднования 130-летия со дня рождения поэта Сергея Есенина, передает портал мэра и правительства Москвы.

Гостей кинопарка ждет лекция о творчестве поэта и эпохе, в которой он жил. В указанные даты она пройдет в 14:00 в образовательном центре, спикером выступит кандидат филологических наук и педагог Российского института театрального искусства – ГИТИСа Эдуард Захаров, который расскажет слушателям о судьбе Есенина, его стиле и частушечных мотивах в стихах.

Также в 13:00 и 17:00 5 июля на площадке "Театр Гонзаги" пройдут показы спектакля "Изадора". Постановка основана на истории отношений Есенина и танцовщицы Айседоры Дункан. В этой же локации 6 июля с песнями на стихи поэта выступит музыкальный коллектив "Завтра".

Еще один спектакль о жизни и творчестве поэта горожане и туристы смогут посетить 5 июля в 15:30 и 18:30 и 6 июля в 14:00 и 17:00. Представление покажут артисты Театра на холмах.

Вместе с тем в выходные состоится традиционная программа киновыходных. Режиссер Театра юных москвичей Андрей Задубровский прочитает в образовательном центре лекцию о взаимодействии актеров на площадке и их перевоплощении в персонажей. Мероприятие запланировано на 15:00 субботы.

В то же время в воскресенье там выступит декан продюсерского факультета Института кино и телевидения (ГИТР) Ирина Глебова. Слушатели лекции узнают о работе артистов с архивными материалами и процессе подбора актеров в исторические проекты.

Затем в 16:00 стартует мастер-класс, посвященный созданию достоверной исторической атмосферы от продюсера Петра Пецки. Он также расскажет о получении разрешения на использование литературных и художественных произведений от наследников и музеев и стоимости строительства локаций для лент.

В оба дня пройдут мастер-классы по созданию профессионального актерского грима и укладок. Занятия в 12:30 и 16:30 проведут Светлана Шевцова и Ирина Коновалова.

Помимо этого, посетителей кинопарка ждут концерты музыкальных экспериментаторов Limoncello Band, которые при помощи двух виолончелей сыграют рок-композиции. Выступления запланированы на 13:00 и 15:30 6-го числа.

Для юных гостей организаторы подготовили четыре анимационных игры, которые будут проходить на площадке рядом с хромакеем. В игре "Собери стихотворение" дети получат карточки с отрывками из стихотворений и должны будут правильно расположить их в нужном порядке.

Также дети посоревнуются в перетягивании каната и придумывании рифмы в игре "Дуэль поэтов". Еще две игры – "Рифмобол" и "В погоне за музой" – маленькие посетители смогут поставить стихотворение из четырех фраз и пройти полосу препятствий на скорость.

На центральной площади для детей и подростков проведут четыре мастер-класса. На занятии "Перья для поэта" участники смогут создать настоящее перо для письма из ручки и картона.

Кроме того, гости смогут нарисовать сельские пейзажи с помощью акриловых красок на пленэре "Брожу по синим селам". Настоящими пером и чернилами ребята смогут написать собственные имена, а после им предстоит стилизовать книжную закладку с помощью акриловых маркеров.

Также 5 и 6 июля в Москве стартует проект "Спортивные выходные". Опытные тренеры помогут жителям и гостям столицы изучить новые асаны на йоге и привести мышцы в тонус на занятиях по растяжке. Тренировки можно будет посетить до 7 сентября.

Занятия пройдут на нескольких площадках, в том числе в Доме культуры "ГЭС-2", музее-усадьбе "Михалково", музеях-заповедниках "Царицыно" и "Коломенское", усадьбе Воронцово и парке искусств "Музеон".