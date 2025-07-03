Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дом культуры "ГЭС-2" станет 55-й площадкой проекта "Спортивные выходные", который стартует в Москве в грядущие выходные, 5 и 6 июля.

Опытные тренеры помогут жителям и гостям столицы изучить новые асаны на йоге и привести мышцы в тонус на занятиях по растяжке. Тренировки можно будет посетить до 7 сентября.

Организаторами проекта выступили столичный департамент спорта и центры госуслуг "Мои документы". Горожане также смогут посетить занятия в музее-усадьбе "Михалково", музеях-заповедниках "Царицыно" и "Коломенское", усадьбе Воронцово, парке искусств "Музеон", а также на крышах Северного и Южного речных вокзалов.

Узнать больше о видах тренировок, ознакомиться с их расписанием и записаться на занятия участники могут на официальном сайте проекта или в центрах "Мои документы".

Кроме того, горожан и туристов пригласили на бесплатные занятия по теннису, которые пройдут в рамках летнего сезона проекта "Мой спортивный район". Их проводят по вторникам, четвергам и воскресеньям с 20:15, а по субботам – с 11:15. Участвовать могут дети от 10 лет и взрослые старше 18 лет.

К занятиям можно присоединиться на 10 площадках, среди которых стадион "Авангард" (шоссе Энтузиастов, дом 33), улица Крылатские Холмы, дом 35, корпус 1а, Зеленоград, корпус 1123 и парк "Свиблово" (стадион "Свиблово" в Тенистом проезде (дом 6/8).