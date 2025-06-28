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28 июня, 12:50

Культура

"Кафе Эпоха": Валерий и Егор Бариновы

"Кафе Эпоха": Валерий и Егор Бариновы

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В формате "ностальгической викторины" ведущий программы, народный артист Валентин Смирнитский, вместе с народным артистом Валерием Бариновым и его сыном, актером и кинорежиссером Егором Бариновым, вспомнит советское время, знаменательные и яркие события прошлого, а также легендарные фильмы.

Гости в игровой форме поделятся забавными и трогательными воспоминаниями из своей юности, которая пришлась на советское время. Соведущая программы, актриса Янина Студилина, не только поможет ведущему проводить викторины, но и постарается узнать больше о жизни в СССР.

Подробнее – в программе "Кафе Эпоха".

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Программа: Кафе Эпоха
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