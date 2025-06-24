Писательница Джоан Роулинг положительно оценила сценарий сериала о Гарри Поттере

Писательница Джоан Роулинг положительно оценила сценарий нового сериала о Гарри Поттере. Своими впечатлениями она поделилась на своей странице в соцсетях.

Автор книг о Поттере успела ознакомиться с сюжетом двух серий и назвала их "очень, очень хорошими". В новой экранизации писательница выступает в роли исполнительного продюсера.

Подробнее о том, когда ждать премьеру – в эфире телеканала Москва 24.

