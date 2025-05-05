Рэпер ST рассказал, какую мечту детства ему удалось исполнить

Рэпер ST (настоящее имя – Александр Степанов. – Прим. ред.) признался, что еще в детстве мечтал увидеть парад Победы на Красной площади. Он рассказал, как его дедушка, артиллерист, каждый год показывал парад по телевизору и объяснял, какие войска проходят мимо.

По словам рэпера, он считал невозможным когда-либо оказаться среди зрителей на трибуне, но однажды это произошло. В прошлом году его пригласили на парад, и ST специально приехал в Москву, сшил костюм, встал рано утром и поехал в центр на метро.

Большое интервью с рэпером ST выйдет в понедельник, 5 мая, в эфире телеканала Москва 24.