05 мая, 15:00Шоу-бизнес
Рэпер ST рассказал, какую мечту детства ему удалось исполнить
Рэпер ST (настоящее имя – Александр Степанов. – Прим. ред.) признался, что еще в детстве мечтал увидеть парад Победы на Красной площади. Он рассказал, как его дедушка, артиллерист, каждый год показывал парад по телевизору и объяснял, какие войска проходят мимо.
По словам рэпера, он считал невозможным когда-либо оказаться среди зрителей на трибуне, но однажды это произошло. В прошлом году его пригласили на парад, и ST специально приехал в Москву, сшил костюм, встал рано утром и поехал в центр на метро.
Большое интервью с рэпером ST выйдет в понедельник, 5 мая, в эфире телеканала Москва 24.