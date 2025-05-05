Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 15:00

Шоу-бизнес

Рэпер ST рассказал, какую мечту детства ему удалось исполнить

Рэпер ST рассказал, какую мечту детства ему удалось исполнить

Поклонница напала на Надежду Кадышеву на концерте в Иванове

Россиянам рассказали, где артисты провели майские праздники

Населенные пункты Приморья отрезаны от транспортного сообщения из-за ливней

Звезды шоу-бизнеса оказались в списках должников за неуплату ЖКХ, налогов и парковки

Дочь Волочковой вышла замуж в Петербурге за миллион рублей

На рэпера Тимати подали иск за долги по услугам ЖКХ

"Московский патруль": блогер Инна Тлиашинова стала фигурантом дела об уклонении от налогов

Блогер Инна Тлиашинова задолжала около 500 млн рублей

"Московский патруль": блогер Инна Тлиашинова задолжала налоговой почти 500 млн рублей

Рэпер ST (настоящее имя – Александр Степанов. – Прим. ред.) признался, что еще в детстве мечтал увидеть парад Победы на Красной площади. Он рассказал, как его дедушка, артиллерист, каждый год показывал парад по телевизору и объяснял, какие войска проходят мимо.

По словам рэпера, он считал невозможным когда-либо оказаться среди зрителей на трибуне, но однажды это произошло. В прошлом году его пригласили на парад, и ST специально приехал в Москву, сшил костюм, встал рано утром и поехал в центр на метро.

Большое интервью с рэпером ST выйдет в понедельник, 5 мая, в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
шоу-бизнесвидеоРоман Карлов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика