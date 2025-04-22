Транспортные компании подали иски к компании блогера Ивлеевой на 2,5 млн руб

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Транспортные компании подали иски суммой 2,5 миллиона рублей к ООО "Коленки пчелы" блогера Анастасии Ивлеевой, которая занимается производством безалкогольных напитков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы столичного Арбитражного суда.

ООО "Альянслогистик" выдвинуло самый крупный иск против компании блогера на сумму более 1,7 миллиона рублей. Иск был подан в суд 1 апреля, но пока не был рассмотрен из-за неправильного внесения государственной пошлины.

Кроме того, 21 и 17 апреля иски на 443 тысячи и на 289 тысяч рублей подали ООО "Обоз Диджитал" и ООО "ТЛК Трансгрупп". Их заявления также не приняты к рассмотрению.

Еще один иск в марте подало ООО "Нижегородский экспресс" на 104 тысячи рублей. Он рассматривается судом в упрощенном порядке.

Компания Ивлеевой уже участвовала в судебных разбирательствах. В частности, по иску ее арбитражные суды трех инстанций взыскали более пяти миллионов рублей убытков с предприятия "Сила воина Евразия". Оно производило под брендом блогера напитки в алюминиевых банках. Суды установили, что предприятие поставило более 87 тысяч банок с браком, которые пришлось утилизировать.

Также компания блогера была ответчиком по иску ООО "Вильд Россия". Последняя поставила 230 килограммов пищевого натурального ароматизатора, однако "Коленки пчелы" отказалась их принять. В результате судебного разбирательства суд постановил взыскать с ответчика более 113 тысяч евро. Решение суда пока не вступило в силу и было обжаловано.

Ранее певец Сергей Жуков подал жалобу в Верховный суд России, потребовав отменить действие договора, по которому коллектив передал права на фонограммы песен "Крошка моя", "Вернись" и другие продюсеру Андрею Маликову.

Как уточняли СМИ, Маликов и ООО "Издательство "Джем" заключили с Жуковым договор на передачу исключительных прав на фонограммы некоторых песен. Однако певец считает, что соглашение было составлено с нарушением закона об авторских правах. Он подавал иск в Симоновский суд Москвы с требованием его отмены, но проиграл процесс.