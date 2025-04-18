Пятый канал: блогер Гоар Аветисян задолжала налоговой более 54 млн рублей

Фото: Агентство"Москва"/Андрей Никеричев

Бьюти-блогер Гоар Аветисян задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 54,8 миллиона рублей. Об этом сообщает Пятый канал.

В материале указано, что Аветисян заработала свой первый миллион уже к 18 годам. В 2012 году у нее появилась студия красоты в центре столицы.

Также она открыла собственную школу визажа, где занимается обучением по различным направлениям бьюти-сферы. Кроме того, блогер зарабатывает на продажах собственного косметического бренда.

По информации телеканала, счета Аветисян могут быть заблокированы.

Ранее защита блогера Елены Блиновской, которую лишили свободы на 5 лет за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств, подала жалобу на решение суда. Апелляция будет рассмотрена позднее в Мосгорсуде.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. По версии следствия, она снизила доходы для уклонения от уплаты налогов. Для этого Блиновская использовала 18 организаций и 3 индивидуальных предпринимателей.