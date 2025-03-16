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16 марта, 08:15

Шоу-бизнес

Налоговая заинтересовалась блогером Надин Серовски

Налоговая заинтересовалась блогером Надин Серовски

"Московский патруль": ФНС заблокировала все счета блогера Надин Серовски

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После громких разоблачений в сфере инфобизнеса налоговая служба обратила внимание на блогера Надин Серовски. Она обещает своим подписчикам раскрыть секреты похудения, личностного роста и финансовой грамотности, но сама оказалась в центре скандала из-за неуплаты налогов.

Серовски задолжала налоговикам десятки миллионов рублей. Все ее банковские счета заблокированы после того, как она не предоставила налоговую декларацию в установленный срок. Ранее ее долг составлял 68 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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