Начался процесс конфискации имущества блогера Елены Блиновской

В Савеловском суде на прошлой неделе вынесли приговор блогеру Елене Блиновской. Ее приговорили к пяти годам колонии, наложили штраф в миллион рублей и запретили заниматься предпринимательской деятельностью на четыре года.

Также начался процесс конфискации имущества в пользу государства. На торги выставят ее земельный участок и дом в Подмосковье, недвижимость в Москве и Ялте, а также автомобили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.