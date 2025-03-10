Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 13:15

Шоу-бизнес

Начался процесс конфискации имущества блогера Елены Блиновской

Начался процесс конфискации имущества блогера Елены Блиновской

Чертановский суд Москвы вынесет решение о мере пресечения для блогера Митрошиной

Суд изберет блогеру Митрошиной меру пресечения на заседании 10 марта

В Чертановском суде началось заседание по уголовному делу Александры Митрошиной

Прокуратура просит отправить Митрошину под домашний арест

Адвокат рассказала, по какой статье возбуждено уголовное дело против блогера Митрошиной

Блогера Александру Митрошину доставили в Чертановский суд Москвы

Блогер Александра Митрошина доставлена в Чертановский суд Москвы

Shaman и Екатерина Мизулина подтвердили, что они пара

Блогеру Митрошиной изберут меру пресечения по делу об уклонении от налогов 10 марта

В Савеловском суде на прошлой неделе вынесли приговор блогеру Елене Блиновской. Ее приговорили к пяти годам колонии, наложили штраф в миллион рублей и запретили заниматься предпринимательской деятельностью на четыре года.

Также начался процесс конфискации имущества в пользу государства. На торги выставят ее земельный участок и дом в Подмосковье, недвижимость в Москве и Ялте, а также автомобили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
шоу-бизнесвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика