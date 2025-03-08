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Новости

08 марта, 16:15

Шоу-бизнес

Следствие раскрыло схему уклонения от налогов блогера Митрошиной

Следствие раскрыло схему уклонения от налогов блогера Митрошиной

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СК проводит следственные действия с блогером Александрой Митрошиной

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Блогера Александру Митрошину задержали на Кубани по подозрению в отмывании денег

Популярный блогер и автор онлайн-курсов Александра Митрошина доставлена в Москву для проведения следственных действий. По данным Следственного комитета, ее подозревают в отмывании денег в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов.

Согласно версии следствия, Митрошина использовала схему дробления бизнеса: когда ее выручка превышала лимит в 150 миллионов рублей, она оформляла новые ИП, чтобы платить налог по сниженной ставке 6% вместо положенных 33%. Это позволило ей существенно сократить налоговые отчисления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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