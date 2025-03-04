Продажи книги Елены Блиновской упали в 10 раз на фоне ее уголовного дела

Книга Елены Блиновской "Мечты сбываются всегда", которая появилась в продаже в декабре 2022 года, изначально вызвала ажиотаж среди читателей. Тысячи экземпляров были раскуплены в первые месяцы. Однако спустя полгода продажи начали резко сокращаться, особенно после задержания Блиновской по уголовному делу.

В прошлом году интерес к изданию упал еще сильнее – продажи сократились в 10 раз. Представители книжных магазинов связывают это с громким делом "королевы марафонов", которое серьезно повлияло на ее имидж. Кроме того, книга, по мнению экспертов, успела устареть и потеряла актуальность для читателей.

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