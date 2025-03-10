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10 марта, 11:15

Шоу-бизнес

Адвокат рассказала, по какой статье возбуждено уголовное дело против блогера Митрошиной

Адвокат рассказала, по какой статье возбуждено уголовное дело против блогера Митрошиной

Блогера Александру Митрошину доставили в Чертановский суд Москвы

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В Чертановском суде Москвы решается вопрос о мере пресечения для блогера-миллионника Александры Митрошиной. Следственный комитет ходатайствует о заключении ее под стражу.

По данным следствия, блогер уклонялась от уплаты налогов, а сэкономленные средства использовала для покупки недвижимости. Адвокат Юлия Нитченко пояснила, что уголовное дело возбуждено по статье "Легализация доходов, полученных преступным путем".

Эксперт по налоговому планированию Дмитрий Шумейко отметил, что если бы деньги были потрачены на личные нужды, это не вызвало бы вопросов. Однако их использование для приобретения недвижимости расценивается как легализация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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