Защита блогера Митрошиной просит суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста

Защита блогера Александры Митрошиной просит отправить ее под домашний арест, а не под стражу, так как она полностью признала вину. Об этом заявил адвокат Михаил Мушаилов. Заседание суда по мере пресечения пройдет 10 марта, сообщили в столичном главке СК России.

Ранее в отношении Митрошиной возбудили уголовное дело об отмывании денег в особо крупном размере. По данным следствия, блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей.

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