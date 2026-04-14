14 апреля, 10:07

Политика

В Киргизии сменят все русскоязычные названия сел до конца 2027 года

Фото: 123RF.соm/gar1984

Власти Киргизии намерены сменить все русскоязычные названия сел до конца 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента страны Садыра Жапарова.

Он отметил, что выступает против наименований населенных пунктов в Киргизии по историческим личностям.

С момента избрания Жапарова президентом в 2021 году в стране изменили названия свыше 15 населенных пунктов. Село Военно-Антоновка стала называться Кожомкул, а село Семеновка – Кожояр-Ата.

Ранее Владимир Путин подписал закон, утверждающий переименование города Ростова Ярославской области в Ростов Великий. Предполагалось, что использование данного слова в названии населенного пункта закрепит традиционное наименование и будет соответствовать статусу города как важного центра истории и культуры.

Кроме того, Госдума приняла в первом чтении три законопроекта о переименовании городов в Чечне. Населенные пункты получили статус городов, поэтому их было предложено назвать с учетом правил русской орфографии.

