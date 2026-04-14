В ЕАО полицейские спасли 92-летнюю женщину, оказавшуюся в болоте без сознания

Сотрудники полиции в Еврейской автономной области (ЕАО) спасли 92-летнюю женщину, обнаруженную в болоте без сознания. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

По данным ведомства, о пропаже пенсионерки сообщили родственники. В ходе поисков полицейские обследовали лесной массив рядом с населенным пунктом и нашли женщину в низине, частично затопленной водой.

Сообщается, что пострадавшую вынесли на руках к служебному автомобилю, оказали первую помощь и вызвали медиков. В ведомстве уточнили, что сейчас жизни женщины ничего не угрожает.

