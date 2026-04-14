В Муроме отстранили директора МУП "Водопровод и канализация" после вспышки инфекции

Фото: yarregion.ru

Директор муниципального унитарного предприятия (МУП) "Водопровод и канализация" Юрий Дударев отстранен от должности в Муроме после вспышки острой кишечной инфекции. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального правительства.

"На данный момент сотрудники администрации, Роспотребнадзора и надзорных органов продолжают выяснять все обстоятельства возникновения данной ситуации", – говорится в сообщении.

При этом все рекомендации Роспотребнадзора по профилактике заражения были выполнены, подчеркнули в правительстве. Согласно информации медиков, рост распространения кишечной инфекции в городе остановился.

О многочисленных обращениях жителей Мурома в больницы с симптомами острой кишечной инфекции стало известно 10 апреля. При этом отмечалось, что тяжелых случаев отравления выявлено не было.

С 6 по 12 апреля в городе зарегистрировали 679 случаев острой кишечной инфекции. 67 человек госпитализированы, среди них 26 детей находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные 558 пострадавших получили амбулаторную помощь.

Глава города Евгений Рычков предположил, что причиной мог стать норовирус, распространяющийся воздушно-капельным путем, а также через зараженную пищу и воду. В связи с этим в Муроме началась вакцинация от гепатита А. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.

