14 апреля, 13:42

Происшествия

В Муроме отстранили директора МУП "Водопровод и канализация" после вспышки инфекции

Директор муниципального унитарного предприятия (МУП) "Водопровод и канализация" Юрий Дударев отстранен от должности в Муроме после вспышки острой кишечной инфекции. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального правительства.

"На данный момент сотрудники администрации, Роспотребнадзора и надзорных органов продолжают выяснять все обстоятельства возникновения данной ситуации", – говорится в сообщении.

При этом все рекомендации Роспотребнадзора по профилактике заражения были выполнены, подчеркнули в правительстве. Согласно информации медиков, рост распространения кишечной инфекции в городе остановился.

О многочисленных обращениях жителей Мурома в больницы с симптомами острой кишечной инфекции стало известно 10 апреля. При этом отмечалось, что тяжелых случаев отравления выявлено не было.

С 6 по 12 апреля в городе зарегистрировали 679 случаев острой кишечной инфекции. 67 человек госпитализированы, среди них 26 детей находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные 558 пострадавших получили амбулаторную помощь.

Глава города Евгений Рычков предположил, что причиной мог стать норовирус, распространяющийся воздушно-капельным путем, а также через зараженную пищу и воду. В связи с этим в Муроме началась вакцинация от гепатита А. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.

28 сотрудников Красноярского театра госпитализированы в Москве с симптомами отравления

Читайте также


Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон?

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями

При этом ольшинство травм так или иначе связаны с нарушением техники безопасности

Читать
закрыть

