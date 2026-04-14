14 апреля, 12:13

Происшествия

Число пострадавших из-за острой кишечной инфекции в Муроме возросло до 679

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Муроме Владимирской области зафиксировано 679 случаев острой кишечной инфекции за прошедшую неделю, с 6 по 12 апреля. Об этом сообщило региональное правительство в телеграм-канале.

По имеющимся данным, 67 человек госпитализированы, среди них 26 детей находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальным 558 пострадавшим, включая 258 детей, оказана амбулаторная помощь.

"В округе Муром Водоканалом проводится обеззараживание водопроводных сетей. Роспотребнадзор рекомендует использовать только кипяченую воду для питьевых и хозяйственно-бытовых целей", – говорится в сообщении и отмечается, что исследовано порядка 230 проб воды на всех этапах водоподготовки.

Кроме того, от гепатита А вакцинированы 158 человек, из них – 120 детей.

О массовых обращениях жителей Мурома в больницы с симптомами острой кишечной инфекции стало известно 10 апреля. При этом отмечалось, что тяжелых случаев отравления выявлено не было.

Глава города Евгений Рычков высказал предположение, что причиной мог стать норовирус, распространяющийся воздушно-капельным путем, а также через зараженную пищу и воду. В связи с этим в Муроме началась вакцинация от гепатита А.

Региональный Роспотребнадзор начал проверку инцидента, а Минздрав Владимирской области взял ситуацию под свой контроль. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.

