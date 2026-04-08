08 апреля, 14:29

Происшествия

В Урене после вспышки норовируса началась вакцинация от гепатита А

В городе Урене Нижегородской области началась вакцинация от гепатита А после вспышки норовируса. Об этом сообщил глава округа Сергей Бабинцев местному телеканалу "Наш регион ТВ".

По словам Бабинцева, данная мера является превентивной. Сперва вакцинацию будут проходить декретированные группы лиц, маленькие дети и те, кто работает с местными гражданами.

Глава округа также сообщил, что причиной отравления жителей Уреня стал норовирус второй группы. Он выразил надежду на то, что вспышка локализована. Для выявления источника заражения на городских сетях поставлены ловушки.

Помимо этого, региональное управление Роспотребнадзора приступило к санитарно-противоэпидемическим мероприятиям. В частности, регулярно проводится лабораторный мониторинг качества питьевой воды и анализ материала от заболевших.

В связи с этим надзорное ведомство посоветовало гражданам соблюдать правила личной и общественной гигиены, а при необходимости обращаться к медикам. Для питья местных жителей попросили использовать бутилированную или кипяченую воду.

Урень находится на севере Нижегородской области. Там живут примерно 12 тысяч человек.

Ранее 7 учеников школы № 64 в Чебоксарах обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции. По словам уполномоченного по правам ребенка в Чувашии Алевтины Федоровой, случаи зафиксированы среди учащихся разных классов, предварительно у детей диагностирован норовирус.

В классах, где учатся заболевшие, организовали дистанционное обучение. Для предотвращения распространения инфекции в школе провели дезинфекцию и генеральную уборку с применением специальных средств.

