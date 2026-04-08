Теннисист Даниил Медведев впервые не выиграл ни одного гейма в матче ATP

Фото: ТАСС/ЕРА/ALI HAIDER

Российский теннисист Даниил Медведев впервые не выиграл ни одного гейма в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Монте-Карло.

Ранее 30-летний Медведев одерживал победы в матчах, выигрывая при этом не менее трех геймов. В этот раз он проиграл итальянцу Маттео Берреттини, который не был посеян на турнире, со счетом 6:0, 6:0. У россиянина был 7-й номер посева.

В третьем круге 29-летний итальянец сыграет с тем, кто выиграет в матче между бразильцем Жуаном Фонсекой и французом Артуром Риндеркнешем.

Берреттини занимает 90-е место в мировом рейтинге. В его активе – 10 титулов на соревнованиях под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема лучшим результатом теннисиста был выход в финал Уимблдона в 2021 году.

Медведев является 10-й ракеткой мира. В его активе – 23 победы на соревнованиях под эгидой ATP. В 2021 году россиянин выигрывал Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Помимо этого, он 6 раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но смог одержать победу лишь на Открытом чемпионате США в 2021-м.

В Монте-Карло соревнования проводятся на грунтовом покрытии. Действующим обладателем трофея турнира ATP серии "Мастерс" является испанский теннисист Карлос Алькарас.

Ранее Медведев одержал победу над американцем Брендоном Накашиму в финале турнира ATP в Брисбене. Матч завершился со счетом 6:2, 7:6 (7:1) в пользу россиянина. Спортсмены провели на корте 1 час 35 минут, а счет в личных встречах стал 3:0 в пользу россиянина.

