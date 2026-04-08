Из ОАЭ в Россию экстрадировали двух обвиняемых в крупном мошенничестве

В аэропорту Абу-Даби власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) передали российской стороне двух граждан РФ, находившихся в международном розыске. Оба обвиняются в преступлениях экономической направленности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, один из фигурантов в 2019 году получил от потерпевшего 15 миллионов рублей под залог квартир, которые ему фактически не принадлежали, после чего похитил деньги. Кроме того, в 2017 году он заключил договор на продажу автомобиля премиум-класса, однако обязательства не выполнил. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Второй обвиняемый, по версии следствия, в 2019–2020 годах действовал в составе организованной группы совместно с сотрудниками одного из коммерческих банков Москвы. Сообщники оформляли кредиты на фиктивные компании и выводили средства – общий ущерб превысил 370 млн рублей.

Также установлено, что с 2018 по 2020 год фигуранты занимались незаконной банковской деятельностью через подконтрольные фирмы, получив доход свыше 9 миллионов рублей. Кроме того, в 2019 году они получили доступ к системе "банк-клиент" и перевели более 1 миллиона рублей на подконтрольные счета.

Оба обвиняемых скрылись за границей и были объявлены в международный розыск. В результате взаимодействия по каналам Интерпол их удалось установить и задержать на территории ОАЭ.

Ранее в российском МИД назвали политизированными обвинения в обходе антироссийских санкций, которые были предъявлены в Болгарии гражданам РФ Сергею Ивину и Олегу Ольшанскому. Ведомство пообещало сделать все возможное для возвращения россиян на Родину.

Ивин и Ольшанский были задержаны 6 октября 2025 года при прохождении паспортного контроля в аэропорту Софии. Их арестовали на основе запросов Минюста США.

В декабре 2025-го Софийский городской суд одобрил их экстрадицию в США, а в феврале-марте этого года данное решение было подтверждено Софийским апелляционным судом. 26-го числа их экстрадировали.