08 апреля, 15:10

Режиссер Андреасян нашел роль для своей жены в экранизации романа "Война и мир"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Режиссер Сарик Андреасян взял свою жену, актрису Лизу Моряк на роль Элен Курагиной в экранизации романа писателя Льва Толстого "Война и мир". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеграм-канал режиссера.

"Сыграть такую женщину – не значит просто быть красивой. Нужно суметь сыграть пустоту, скрывающую холодный аналитический ум. Игру обаяния без души", – отметил Андреасян.

Режиссер отметил, что Курагина является одной из самых сложных и недооцененных фигур у Толстого. Обычно ее сводят к роли "коварной интриганки" или "красивой куклы", но в новом прочтении романа ее покажут как "абсолютный феномен эпохи", а не как противопоставление Наташи Ростовой.

Ранее стало известно, что в экранизации Пьера Безухова сыграет актер Николай Шрайбер, на роль Андрея Болконского утвержден Станислав Бондаренко, Соню сыграет 20-летняя Таисья Калинина, а образ Николая Ростова воплотит 33-летний Александр Метелкин. При этом на роль Наташи Ростовой Андреасян утвердил Полину Гухман.

Съемки проекта начались осенью 2025 года. Премьера запланирована на 18 февраля 2027 года.

Читайте также


культура

Главное

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

