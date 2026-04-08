Режиссер Андреасян нашел роль для своей жены в экранизации романа "Война и мир"

Режиссер Сарик Андреасян взял свою жену, актрису Лизу Моряк на роль Элен Курагиной в экранизации романа писателя Льва Толстого "Война и мир". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеграм-канал режиссера.

"Сыграть такую женщину – не значит просто быть красивой. Нужно суметь сыграть пустоту, скрывающую холодный аналитический ум. Игру обаяния без души", – отметил Андреасян.

Режиссер отметил, что Курагина является одной из самых сложных и недооцененных фигур у Толстого. Обычно ее сводят к роли "коварной интриганки" или "красивой куклы", но в новом прочтении романа ее покажут как "абсолютный феномен эпохи", а не как противопоставление Наташи Ростовой.

Ранее стало известно, что в экранизации Пьера Безухова сыграет актер Николай Шрайбер, на роль Андрея Болконского утвержден Станислав Бондаренко, Соню сыграет 20-летняя Таисья Калинина, а образ Николая Ростова воплотит 33-летний Александр Метелкин. При этом на роль Наташи Ростовой Андреасян утвердил Полину Гухман.

Съемки проекта начались осенью 2025 года. Премьера запланирована на 18 февраля 2027 года.

