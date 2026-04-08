ФСИН опровергла информацию о побеге заключенных в Чувашии

Информация о побеге заключенных из специального вагона в Чувашии является ложью. Об этом заявила пресс-служба ФСИН России.

В СМИ ранее сообщалось, что около 5–6 заключенных совершили побег из спецвагона поезда. В пресс-службе уточнили, что из учреждений уголовно-исполнительной системы, а также при конвоировании побегов не допускалось.

Ранее мужчина, совершивший грабеж, сбежал из-под конвоя в Москве. Инцидент произошел перед судебным заседанием, в ходе которого предстояло рассмотреть вопрос о замене ему принудительных работ на лишение свободы из-за уклонения от отбывания наказания.

Позже его удалось задержать. Благодаря уличным камерам правоохранители нашли его в одном из хостелов.

