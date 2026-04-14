Пропавший Герой России Асылханов садился в неизвестную машину

Пропавший в Юрге в Кемеровской области Герой России Алексей Асылханов в день исчезновения сел в неизвестную машину. Об этом рассказала его жена Валерия.

"Мне так сказали (правоохранители. – Прим. ред.), что он сел в машину и все, а марку, номер не удалось узнать", – приводит слова Асылхановой РИА Новости.

По словам женщины, этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Асылханов ушел из дома 3 апреля и до сих пор не вернулся, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Жена Асылханова утверждает, что со дня пропажи он ни с кем не выходил на связь и не появлялся на работе. При этом она считает, что ее супруг не мог потерять память.

Уголовное дело о пропаже Героя России поставил на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"По месту жительства пропавшего проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, проводятся иные необходимые следственные действия, направленные на розыск мужчины и установление обстоятельств его исчезновения", – говорится в канале СК в MAX.

Асылханов отличился во время специальной военной операции на Украине, уничтожив 15 танков, 50 боевых бронированных машин и большое количество солдат противника. За это военнослужащий был награжден медалью "Золотая звезда" в декабре 2024 года – награду ему вручил Владимир Путин в ходе церемонии в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.