Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
14 апреля, 12:57

Происшествия

Пропавший Герой России Асылханов садился в неизвестную машину

Фото: телеграм-канал "Полиция Кузбасса"

Пропавший в Юрге в Кемеровской области Герой России Алексей Асылханов в день исчезновения сел в неизвестную машину. Об этом рассказала его жена Валерия.

"Мне так сказали (правоохранители. – Прим. ред.), что он сел в машину и все, а марку, номер не удалось узнать", – приводит слова Асылхановой РИА Новости.

По словам женщины, этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Асылханов ушел из дома 3 апреля и до сих пор не вернулся, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Жена Асылханова утверждает, что со дня пропажи он ни с кем не выходил на связь и не появлялся на работе. При этом она считает, что ее супруг не мог потерять память.

Уголовное дело о пропаже Героя России поставил на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"По месту жительства пропавшего проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, проводятся иные необходимые следственные действия, направленные на розыск мужчины и установление обстоятельств его исчезновения", – говорится в канале СК в MAX.

Асылханов отличился во время специальной военной операции на Украине, уничтожив 15 танков, 50 боевых бронированных машин и большое количество солдат противника. За это военнослужащий был награжден медалью "Золотая звезда" в декабре 2024 года – награду ему вручил Владимир Путин в ходе церемонии в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон?

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями

При этом ольшинство травм так или иначе связаны с нарушением техники безопасности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика