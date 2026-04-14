РБК: ФСБ и ФНС раскрыли крупнейшую площадку "бумажного" НДС на 1,2 трлн рублей

Совместную операцию по раскрытию крупнейшей в России площадки "бумажного" налога на добавленную стоимость (НДС) провели сотрудники ФСБ, СК, МВД и ФНС при содействии Генпрокуратуры. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к правоохранительным органам и налоговой службе.

Согласно данным, полученным в ходе расследования, площадка функционировала на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Белгородской области и ряда других субъектов РФ. В организованной преступной группе было задействовано более 4,8 тысячи юридических лиц.

В период с 2023 по 2025 год эти компании создали фиктивные схемы для получения вычетов по НДС на общую сумму свыше 1,2 триллиона рублей. Некоторые из лиц, причастных к организации данной схемы, ранее привлекались к уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность.

"Пользователями площадки были более 37 тысяч предприятий реального сектора экономики, в том числе в строительстве, мерчандайзинге, торговле топливом и текстильными изделиями, клининге", – заявил источник.

В офисах и по домашним адресам организаторов проходят обыски. Также возбуждено уголовное дело.

"Бумажный" НДС представляет собой незаконную схему уклонения от уплаты налогов. Она основана на создании фиктивных транзакций с фирмами-однодневками, которые не осуществляют реальной деятельности. Несмотря на отсутствие фактической оплаты товаров или услуг, эти мнимые операции отражаются в бухгалтерских отчетностях, что позволяет снизить реальную сумму налога, подлежащую уплате в бюджет.

Ранее сотрудники петербургской экономической полиции пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями. Через них прошло 250 миллионов рублей.

В схему были вовлечены три женщины 48–55 лет, выполнявшие функции бухгалтеров. Они проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные компании и предоставляли финансовые услуги организациям, желавшим минимизировать налоги.